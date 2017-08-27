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    Geçen yıl KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti

    DHA
    27 Ağustos 2017 - 18:04Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 18:04

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl ihraç edilen hemşire 37 yaşındaki Sevgi Balcı, Isparta’da oturduğu evde intihar etti. Balcı’nın cenazesi, eşinin memleketi Burdur’da toprağa verildi.

    Burdur Bucak İlçesi’nde görev yapan biri 7 aylık 3 çocuk annesi hemşire Sevgi Balcı, FETÖ/PDY soruşması kapsamında 29 Ekim 2016’da çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildi.

    İhraç kararının ardından Isparta merkez Çünür Mahallesi’ne taşınan Sevgi Balcı, 15 Ağustos’ta saat 19.30’da evinde yaşamına son verdi. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Hastaneye götürülen Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevgi Balcı’nın cenazesi eşinin memleketi Burdur’un Bucak İlçesi Çavuşlar Mahallesi’ndeki Hacı Sarılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Sevgi Balcı’nın devlet memuru olan eşi Halil İbrahim Balcı’nın da KHK ile ihraç edildiği kaydedildi.

    Etiketler: Sevgi Balcı , KHK , ihraç
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