Geçen yıl göreve başlamıştı... Büyükelçi hayatını kaybetti

Fas Haber Ajansı MAP'ın, Alim'in ailesine dayandırarak verdiği habere göre, Büyükelçi Alim, başkent Rabat'ta yaşamını yitirdi. Rabat'ta 1955 yılında dünyaya gelen Alim, 13 Ekim 2016'da Ankara Büyükelçiliğine atanmıştı.
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