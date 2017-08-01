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    Geçen yıl göreve başlamıştı... Büyükelçi hayatını kaybetti

    AA
    01 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:39

    Fas'ın Ankara Büyükelçisi El-Münevver Alim'in vefat ettiği bildirildi.

    Fas Haber Ajansı MAP'ın, Alim'in ailesine dayandırarak verdiği habere göre, Büyükelçi Alim, başkent Rabat'ta yaşamını yitirdi. Rabat'ta 1955 yılında dünyaya gelen Alim, 13 Ekim 2016'da Ankara Büyükelçiliğine atanmıştı.

    Etiketler: Fas , Büyükelçi , hayatını kaybetti
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