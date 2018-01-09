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Geçen yıl en çok o kazandırdı

AA
09.01.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi DİBS, 2017 yılının tamamında ise BİST 100 Endeksi sağladı.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri, geçen ay Devlet iç Borçlanma Senetleri'nden (DİBS), 2017 yılında ise Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nden elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı aralık ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı. Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,29, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 0,96 ile DİBS'de oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BİST 100 Endeksi yüzde 0,14 reel getiri sağlarken, buna karşılık mevduat faizi yüzde 0,47, avro yüzde 1,72, dolar yüzde 2,54 ve külçe altın yüzde 3,69 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BİST 100 Endeksi yüzde 0,81, mevduat faizi yüzde 0,2 reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,05, dolar yüzde 1,88 ve külçe altın yüzde 3,04 zarar ettirdi.

Dolar, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,96 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde DİBS ise yatırımcısına, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,9 kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,84 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,63 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK KAZANÇ BİST 100 ENDEKSİ'NDE

Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, BİST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,92 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,62 , TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,69 yatırımcısına kaybettirdi.

Etiketler: bist100 , borsa istanbul , borsa
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