Geçen yıl 197 kişi hastaneye gönderildi

İSVEÇ Sosyal Refah Kurumu verilerine göre 2005 yılında yüz bin kişide 1 kişiye konulan cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısı 2015 yılında yüz binde 8’e yükseldi. Astrid Lindgren Çocuk Hastanesi’ne geçen yıl içerisinde doğduğu cinsiyetten hoşnutsuzluk duyan çoğunluğu çocuk ve genç 197 kişi havale edildi.

Aynı hastanede görevli çocuk psikiyatristi Lousise Frisen artışı, daha açık bir toplum haline gelinmesinden kaynaklanabileceğini belirterek, “Cinsel kimlikle ilgili soruları da içeren psiko-seksüel alandaki açıklık toplumda genel bir gelişme olarak algılanabilir” dedi.

Cinsiyet hoşnutsuzluğu rahatsızlığının cinsel eğilim ile herhangi bir bağlantısının olmadığı biliniyor.