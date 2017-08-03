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    Geçen yıl 197 kişi hastaneye gönderildi

    Ersin ARSLAN / STOCKHOLM, DHA
    03 Ağustos 2017 - 18:51Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 18:51

    Cinsiyet hoşnutsuzluğu olarak da bilinen ‘gender dysphoria’ hastalığının tanısı İsveç’te gençler arasında son on yıl içerisinde sekiz kat arttı.

    İSVEÇ Sosyal Refah Kurumu verilerine göre 2005 yılında yüz bin kişide 1 kişiye konulan cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısı 2015 yılında yüz binde 8’e yükseldi. Astrid Lindgren Çocuk Hastanesi’ne geçen yıl içerisinde doğduğu cinsiyetten hoşnutsuzluk duyan çoğunluğu çocuk ve genç 197 kişi havale edildi.
    Aynı hastanede görevli çocuk psikiyatristi Lousise Frisen artışı, daha açık bir toplum haline gelinmesinden kaynaklanabileceğini belirterek, “Cinsel kimlikle ilgili soruları da içeren psiko-seksüel alandaki açıklık toplumda genel bir gelişme olarak algılanabilir” dedi.
    Cinsiyet hoşnutsuzluğu rahatsızlığının cinsel eğilim ile herhangi bir bağlantısının olmadığı biliniyor.

    Etiketler: isveç , cinsiyet hoşnutsuzluğu , gender dysphoria
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