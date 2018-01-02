Gecen yıl 1 milyon metrekare araziye yatırım yaptı

Yedi emeklilik fonunun yatırım yaptığı Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, doğrudan ve dolaylı 220 bin yatırımcısının kaynakları ile ilk yılında 1.000 dönüm stoğa erişti.





YÜZDE 15'İN ÜSTÜNDE GETİRİ

Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan geçtiğimiz 6 ay içerisinde 50 milyon TL fon toplayan RE-PIE, Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Marmara Bölgesi ve Akdeniz bölgesinde muhtelif şehirlerde farklı fonksiyonlarda arsa ve arazi yatırımı yaparak yıllık yüzde 15'in üzerinde getiri sağlama hedefini yakaladı.

RİSK DÜŞÜK GETİRİSİ YÜKSEK

RE-PIE Genel Müdürü Hasan Bayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Gayrimenkulde 4.0 dönemini yaşıyoruz. Emeklilik hayatı için konut alıp kiraya verme dönemi geride kaldı. Halk bireysel emeklilik sistemini sevdi ve güveniyor. BES’lerin gayrimenkul getirisine ulaşması için Gayrimenkul Yatırım Fonları en düşük risk ve en yüksek getiri sağlayabilecek araçlar. Bunu görerek RE-PIE gayrimenkul yatırım fonlarını portföylerine katan Bireysel Emeklilik Fonları poliçe sahiplerine arsa-arazi değer artışlarını yansıtacaklar. Münferit gayrimenkul yatırımları yerini farklı fonksiyon ve lokasyonlarda çeşitlendirilmiş gayrimenkul yatırım fonlarına bırakıyor.” dedi.

RE-PIE, 2018 yılında Avrupa Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Fonlarının ihracını gerçekleştirecek ve Avrasya GYF, Borsa İstanbul’ın Nitelikli İşlem Pazarında işlem görecek.

Gayrimenkul yatırım fonları, faaliyete geçtikleri ilk yıl olan 2017 sonu itibariyle yaklaşık 2.5 milyar liralık hacme ulaştı.