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    Geçen hafta kuleleri batırılamamıştı... Dev platform tekrar İstanbul Boğazı’nda

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    05.02.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için yola koyulan ancak geçen hafta İstanbul Boğazı'ndan geçeceği sırada teknik nedenden dolayı kulelerinin batırma işlemi gerçekleşemediği için geçişi sağlanamayan 5 bin 235 grostonluk 110 metre yüksekliğindeki Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platform bu sabah yeniden İstanbul Boğaz’na girdi.

    Geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu sabah tekrar Boğaz'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.

    'GSP Saturn' isimli dev petrol platform geçen hafta  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar gelmiş , burada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapılmıştı.Ancak batırma işlemi uzayınca 5 saat bekleyen platform, gece geçiş yapılamadığından geri dönerek Marmara'da demirlemişti. 

    Etiketler: istanbul boğazı , Marmara Denizi , platform , son dakika
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