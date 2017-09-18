Geceleri dişlerinizi sıkmaktan yorulmadınız mı?

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Bruksizm hastalığının gelişimi hakkında çeşitli görüşler olsa da hastalığın en önemli nedeninin stres olduğuna dair bir görüş birliği var. Öyle ki stres, bruksizmin ortaya çıkışındaki önemli bir neden olmakla kalmayıp, hastalığın şiddetini de arttırıyor. Bir yakınınız sizi, uyku sırasında kuvvetli bir şekilde dişlerinizi sıktığınıza dair uyardıysa, bruksizm hastası olduğunuzu söyleyebiliriz. Kulak, baş ve çene ağrıları, ağzınızı açtığınızda çene ekleminden ses gelmesi, kulak çınlaması, çenede kayma ve ağız açmada zorlanma bruksizm hastalığının başlıca belirtileridir. Bu tablo uzun süre herhangi klinik belirti vermeden devam ederek hastalığın zamanla akut hale gelmesine yol açıyor.
BRUKSİZM TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
Bruksizm tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığın tedavisinde dişler ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı hasarları önlemek ve hastanın ağrı şikayetlerini gidermek amaçlanıyor. Tedavide kilit noktayı ise hastalığın sorumlusu olan stresin ortadan kaldırılması oluşturuyor. Dişlerin koruma altına alınması ise tedaviyi destekleyici bir rol oynuyor. Hastalık çekilmez düzeye ulaştığında hastalar hekime başvuruyor. Başvuran hastalarda yapılan muayenede kuvvetli sıkmaya bağlı aşınmayla ortaya çıkan diş boyu kısalığı ve diş yüzeylerinde ince hatlı çatlaklar görülüyor. Hastalarda sıcak-soğuk hassasiyeti, dişlerdeki mine dokusunun incelmesi nedeniyle anormal bir hal almış oluyor. Herhangi bir travma olmadığı halde diş mine kırıkları ve geçmişte yapılmış restorasyonlarda kırılmalar da görülüyor.
BRUKSİZM TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?
Hastaların uyku sırasında dişlerini kuvvetli bir şekilde gıcırdatmalarına bağlı olarak gelişen kalıcı diş ve çene eklemi hasarlarını önlemek için "gece koruyucuları" kullanılıyor. Bu koruyucular uyku sırasında dişler arasındaki teması önleyerek, diş gıcırdatması olarak bilinen Bruksizm hastalığının tedavisinde en önemli rolü oynuyor. Bazı vakalarda bu koruyucular, tek araç olarak yeterli olmayabiliyor. Böyle durumlarda gece koruyucularına ek olarak stres terapisi, rahat bir uyku sağlayacak tedbirler, eksik dişlerin yerini protez dişlerle doldurma, kas gevşetici ilaçlar, sorunlu diş dolgusu ve kaplamaların baştan yapılması gibi tedaviyi destekleyen uygulamalara da başvuruluyor.
Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer
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