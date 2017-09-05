Gecekondu içinden eğlence mekanı çıktı

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimlere, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik Denetleme birimleri ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı uygulamalarda polis ekipleri, Çankırı Caddesi, Hıdırlık Tepe ve ara sokaklarda uygulama yapıyor.

Uygulamalar kapsamında ekipler, vatandaşların kimlik bilgilerini sorguluyor, üst, araç ve çanta aramaları gerçekleştiriyor.

GECEKONDU GÖRÜNÜMLÜ EĞLENCE MEKANI

Denetimler sırasında ekipler, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokağı'ndaki bir gecekondunun önünde çok sayıda alkol şişesini fark edince gecekondu içerisinde arama yaptı.

Aramada gecekondunun ev görünümlü yasa dışı eğlence mekanı olduğunu tespit eden ekipler, çalışanlar hakkında işlem yaparak mekanı mühürledi.

Uygulamanın gece saatlerinde de devam edeceği kaydedildi.