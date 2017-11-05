Geceden beri yağıyordu... Bu hale geldi...

Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi’ndeki derenin taşmasına neden oldu.

Otellerin olduğu bölgeden denize doğru akan sular beraberinde araçları da sürükledi.

Aniden gelen sel suları nedeniyle kaçamayan bir sürücü, aracının üzerine çıktı.

Sürücünün yardım çığlıkları üzerine çevredekiler yetkililere haber verirken, sürücü kısa sürede kepçe yardımı ile kurtarıldı.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Öte yandan mahalledeki Susanoğlu mevkisinde de zemin katlardaki çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Atakent Mahalle Muhtarı Alper Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların etkisiyle bölgede taşkınların oluştuğunu söyledi.



Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Doğan, "Zararın boyutu sular çekilince belli olacak. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun. Vatandaşlar zararların giderilmesini bekliyor." dedi.



AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay da taşkının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunup, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Yağışlar kazalara neden oldu



İl merkezinde sabahtan bu yana devam eden yağış nedeniyle trafikte aksamalar oluştu. Bazı kavşaklarda yoğunluk yaşanırken, kimi noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.



Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Yumuktepe kavşağındaki zincirleme trafik kazasında iki otomobil, bir kapalı kasa ile kamyonet çarpıştı. Kazada 5 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı.



