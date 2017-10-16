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    Gece yarÄ±sÄ± ÅŸok baskÄ±n! Hepsi yakalandÄ±

    Ali Kerem Bengi / Ä°stanbul DHA -Â
    16.10.2017 - 07:08 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 39 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleriyle iltisaklÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n Ä°stanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž yanlÄ±sÄ± faaliyet gÃ¶steren ve Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine eleman aktarÄ±mÄ± saÄŸlayan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.

    Ã–nceden belirlenen 8 ilÃ§edeki 15 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, 32'si yabancÄ± uyruklu 39 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

    Operasyon kapsamÄ±nda, Fatihâ€™te Ä°skenderpaÅŸa Mahallesi Molla HÃ¼srev Sokakâ€™ta saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda dÃ¶rt katlÄ± bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki daireye giren Ã¶zel harekat timleri, iÃ§eride yaklaÅŸÄ±k 1 saat boyunca arama yaptÄ±.

    Polis ekipleri, Ã§evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, binanÄ±n bulunduÄŸu sokak araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.

    Gece yarÄ±sÄ± ÅŸok baskÄ±n Hepsi yakalandÄ±

    Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmek Ã¼zere Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne getirildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸiler, hastanedeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere Vatan Caddesiâ€™nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    Gece yarÄ±sÄ± ÅŸok baskÄ±n Hepsi yakalandÄ±

    Etiketler: DAEÅž , EMNIYET , son dakika
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