Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi! Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı.