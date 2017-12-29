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Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi! Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

Netflix'in gece yarısı kullanıcılarına attığı mesaj sosyal medyada olay oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan mesajın Black Mirror virali olduğu tahmin ediliyor.

Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.

Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı. 

Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Etiketler: netflix türkiye
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