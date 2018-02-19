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    Gece yarısı mahsur kalan 86 kişi böyle kurtarıldı

    ARDAHAN (AA)
    19.02.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    Ardahan'da gece etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan köy yolunda mahsur kalan 39 araçtaki 86 kişi kurtarıldı.

    Etkili kar ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı bilgisini alan Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, Edegül-Çeğili köylerinde mahsur kalan araçlara ulaşmak için çalışma başlattı. 

    Ekipler, görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeye yol temizleme ve açma çalışmaları sonucu ulaşabildi. Bölgede mahsur kalan 39 araçtaki 86 kişi kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. 

    Gece yarısı mahsur kalan 86 kişi böyle kurtarıldı

    Merkeze bağlı Edegül-Çeğilli köy yolunda mahsur kalan Çeğilli Köyü muhtarı Seçkin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle köyüne gidemediğini belirterek, "Kar ve tipi, burası Ardahan. Devletimiz sağ olsun. Arar aramaz geldiler. Özel idaresi ekipleri bizi yolda bırakmadı. Şimdi köyümüze vardık." dedi. 

    İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, kar ve tipinin bölge genelinde hala etkisini sürdürdüğü, zorunlu olmayanların yola çıkmaması gerektiği bildirildi. 

    Gece yarısı mahsur kalan 86 kişi böyle kurtarıldı

    Etiketler: Ardahan , kar , tipi , son dakika
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