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    Gece yarısı korkutan deprem... Türkiye'deki son depremler

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 00:24 | Son Güncelleme:

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.50'de merkez üssü Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. 

    Kandilli depremi ilk açıklamasında 4.2 olarak duyururken verilerini revize etti ve 3.9 olarak düzeltti.

    AFAD: MERKEZ ÜSSÜ ADAKLI İLÇESİ

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre ise, 3.9 şiddetinde meydana gelen deprem 23.50'de ve Adaklı ilçesinde kaydedildi.

    Gece yarısı korkutan deprem... Türkiyedeki son depremler

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 

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    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 

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    Etiketler: son depremler , türkiye , bingöl , Bingöl
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