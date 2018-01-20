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    Gece yarısı hareketli dakikalar: Suriye'den Kilis'e roket atıldı

    Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-AA
    20.01.2018 - 22:08 | Son Güncelleme:

    TSK’nın harekat başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD’li teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis’in sınır hattındaki Gülbaba köyünde bulunan bazı evlere isabet etti. Gece yarısı ikinci kez Kilis roketlerin hedefi oldu. Kent merkezine 20 dakika içerisinde iki mahalleye 4 tane roket düştü. Olayda 3 hafif yaralının bulunduğu belirtilirken roketin düştüğü bölgede bir adet 4 katlı apartman, bir fırın, 2 adet tek katlı ev, yaklaşık 8 araç da zarar gördü.

    Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

    Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ayakta tedavi edildi.

    Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlar ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı.

    VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." dedi.
    Tekinarslan, angajman kuralları gereği roket atılan bölgeye güvenlik güçlerinin misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

    Etiketler: uçaksavar , son dakika
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