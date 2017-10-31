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    ’Gece Yarasaları’na eş zamanlı operasyon

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ(DHA)
    31.10.2017 - 20:43 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ merkezli 3 ilde, kendilerine ’Gece Yarasaları’ adını veren ve çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen çeteye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerde de özellikle geceleri inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını, kendilerine ’Gece Yarasaları’ ismini veren bir çetenin yaptığını belirledi. Son olarak Sarayköy İlçesi Yakayurt Mahallesi’nde arıtma şantiyesinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve kereste çaldığı belirlenen şüpheliler, çalıntı malları minibüsle İzmir’e götürürken takibe alındı.

    KAÇTILAR

    Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde durdurulmak istenilen şüpheliler, ihtara uymadı. Polisin tabancayla ateş açmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Denizli’nin Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi, Aydın’ın Nazilli ve İzmir’in Çiğli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler İ.T., M.D., G.B., S.B., M.Y., S.T., M.A.D. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin Denizli’nin Sarayköy ve Honaz, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçelerinde inşaatlardan kalıp hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Çalınan inşaat kalıpları da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden  İ.T., M.D., G.B., S.B., M.Y. ve M.G. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

    Etiketler: operasyon , Operasyon
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