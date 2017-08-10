‘Gece sohbet ettik sabah öldürdü’

Orçun Güleryüz dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Gece bir şey yoktu. Hep birlikte sohbet ettik. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Onu öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu. Tekme atıp, iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi ve ‘Baba ne yapıyorsun?’ dedi. Bu sefer ona vurdu ve ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim.”

DAMATLIK YERİNE KEFEN GİYDİLER

Çocuklarını defnedilecekleri Nişantepe Mezarlığı’nda bekleyen anne Songül Güleryüz ise, “Allah’ım bu nasıl bir acıydı? Benim yavrularım toprağa yakışmadı. Damatlık yerine kefen giydiler” diyerek gözyaşı döktü.

Bir hafta öncesinden eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen Songül Güleryüz, “Ne diyeyim ben, onu Allah’a havale ettim. Attığı iftiraları benim çocuklarım yanına bırakmasın, siz de yanına bırakmayın. Bana telefon açıp ‘Onur’la Ahmet’i öldürdüm. Orçun da elimden yaralı olarak kaçtı. Birazdan sana çok güzel haberler gelecek. Ben elimi kolumu sallayarak gezeceğim’ diye konuştu.

Aslan Güleryüz, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Emniyet çıkışında ağlayan Güleryüz basın mensuplarına “Pişmanım” dedi. Güleryüz, alt soydan akrabayı öldürmek ve yaralamak suçundan tutuklandı. Baba Güleryüz’ün ağır yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz’ün (22) Ümraniye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi ise sürüyor.



