MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>‘Gece sohbet ettik sabah öldürdü’

    ‘Gece sohbet ettik sabah öldürdü’

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    10 Ağustos 2017 - 22:06Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:09

    Üsküdar'da babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz kardeşler, Çekmeköy Nişantepe Camisi’nde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan Orçun Güleryüz, başındaki sargılarla cenaze törenine katıldı.

    Orçun Güleryüz dehşet anlarını şöyle anlattı:

    “Gece bir şey yoktu. Hep birlikte sohbet ettik. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Onu öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu. Tekme atıp, iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi ve ‘Baba ne yapıyorsun?’ dedi. Bu sefer ona vurdu ve ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim.”

    DAMATLIK YERİNE KEFEN GİYDİLER

    Çocuklarını defnedilecekleri Nişantepe Mezarlığı’nda bekleyen anne Songül Güleryüz ise, “Allah’ım bu nasıl bir acıydı? Benim yavrularım toprağa yakışmadı. Damatlık yerine kefen giydiler” diyerek gözyaşı döktü.

    Bir hafta öncesinden eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen Songül Güleryüz, “Ne diyeyim ben, onu Allah’a havale ettim. Attığı iftiraları benim çocuklarım yanına bırakmasın, siz de yanına bırakmayın. Bana telefon açıp ‘Onur’la Ahmet’i öldürdüm. Orçun da elimden yaralı olarak kaçtı. Birazdan sana çok güzel haberler gelecek. Ben elimi kolumu sallayarak gezeceğim’ diye konuştu.

    Aslan Güleryüz, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Emniyet çıkışında ağlayan Güleryüz basın mensuplarına “Pişmanım” dedi. Güleryüz, alt soydan akrabayı öldürmek ve yaralamak suçundan tutuklandı. Baba Güleryüz’ün ağır yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz’ün (22) Ümraniye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi ise sürüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Aslan Güleryüz , Orçun Güleryüz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri