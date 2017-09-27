'Gece' mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden 'üçüncü safha'da bir ilk

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.

Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler ilk defa gece tatbikatı yaptı.

"BİRLEŞİK OLARAK..."

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

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