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    Hürriyet >Gündem>'Gece' mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden 'üçüncü safha'da bir ilk

    'Gece' mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden 'üçüncü safha'da bir ilk

    AA
    27.09.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 23:12

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

    Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.

    Gece mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden üçüncü safhada bir ilk

    Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler ilk defa gece tatbikatı yaptı.

    Gece mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden üçüncü safhada bir ilk

    "BİRLEŞİK OLARAK..."

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

    Gece mesajı: Türk ve Iraklı askerlerden üçüncü safhada bir ilk

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    Etiketler: ırak , silopi , tatbikat , ıkby
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