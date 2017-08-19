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Gece mesaisine yeni düzenleme

ANKARA
19 Ağustos 2017 - 21:10Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 21:10

GECE çalışmasına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

Geçen yıl yapılan yasal değişiklikle gece çalışmasına ilişkin kurallar değiştirilmişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle, yasa değişikliklerinin ikincil düzenlemeleri de tamamlanmış oldu. Buna göre gece çalışması 7.5 saatten çok olamayacak. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilecek. Bir başka deyişle bu alanlarda 12 saat gece mesaisi söz konusu olabilecek. Bunun için işçinin yazılı onayının alınması gerekecek. Kadın çalışanlar da, gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacak. 

Etiketler: Gece mesaisi , fazla mesai , gazetehaberleri
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