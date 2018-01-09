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    Gece mesaisinde kanser riski

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    Düzenli gece vardiyasında çalışan kadınların kansere yakalanma riskinin gündüz vardiyasında çalışan kadınlara oranla yüzde 19 daha yüksek olduğu açıklandı.

    YAPILAN araştırmaya göre gece çalışan kadınlar arasında cilt kanseri riski yüzde 41, meme kanseri riski yüzde 32, mide-bağırsak kanseri riski ise yüzde 18 daha yüksek. Araştırma ekibinin başkanı olan Batı Çin Tıp Merkezi’nden onkoloji doktoru Xuelei Ma, “Çalışmamız gece vardiyasının kadınlar için yaygın kanser türlerinde bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Xuelei ayrıca bir detaya dikkat çekerek, “Gece çalışması ile meme kanseri arasındaki riskin sadece Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kadınlarda görülmesi bizi şaşırttı. Muhtemelen bu bölgelerdeki kadınlar, meme kanseri gibi hormonlarla pozitif ilişkili daha yüksek cinsiyet hormonlarına sahip” yorumu yaptı.

    Araştırmada Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya’dan 3.9 milyon kişiye ait verilerin olduğu daha önce yayınlanmış 61 çalışmadan faydalanıldı.

    Etiketler: Gece mesaisi , gazetehaberleri
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