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    Gece ile gündüzü ayırt edemiyor

    ANKARA
    11.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevleri bugün 218’inci gününe girdi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan’la birlikte 16 gündür Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Gülmen’i ziyaret etti. Ağbaba, hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nuriye, ‘Benim burada tutulmam hukuksuzluk. Çünkü ben hasta değilim, tutsağım’ diyor. 16 gündür banyo yapmadığını ifade ediyor. Sebebini ise refakatçisi olmadığı için dengesini sağlayamamak olarak açıklıyor. Çok zayıflamış. Gece ve gündüzü ayırt edemediğini söyledi. ‘Beni burada tutarak boyun eğ diyorlar. İşimi verene kadar boyun eğmeyeceğim’ diyor. Sürekli izlendiği için kendisini kafes hayvanı gibi hissediyor. Nuriye, hastane koşulları nedeniyle egzersiz yapamadığını ve artık yürüyemediğini vurguladı. İki gencecik beden resmen ölüme doğru hızla gidiyor. Derhal görevlerine iade edilmelerini istiyoruz.”

    GÜL’DEN KOMİSYONA: ‘ACİL GÖRÜŞÜN’
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın dosyalarının ‘ivedi görüşülmesi’ talebini OHAL Komisyonu’na ilettiğini açıkladı. Gül, “OHAL Komisyonu bunun kararını verecek. Komisyona hayati durumlarıyla ilgili raporları ifade ettik, bu konuda ivedilikle karar verilmesini adalet, vicdan adına biz iletmiş olduk” dedi.

    AİHM, SAVUNMA İSTEDİ
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘acil’ koduyla işleme koyduğu başvurular arasına Gülmen ve Özakça’nın dosyalarını da aldı. Geçici tutuklama kararının yasallığını sorgulayan AİHM, Türk hükümetinden savunma talep etti.

    Etiketler: açlık grevi , OHAL , gazetehaberleri
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