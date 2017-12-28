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    Gece eylemine AYM vizesi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    28.12.2017 - 00:39 | Son Güncelleme:

    GEZİ eylemleri nedeniyle Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan bir davada, sanık avukatlarından Doğan Erkan, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndaki bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulmasını talep etti.

    Yerel mahkeme yasadaki bazı maddelerin iptali için AYM’ye başvurdu. CHP de, kanunda 2014’te yapılan bazı değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalini talep etti.

    AYM, her iki başvuruyu birleştirerek kararını verdi. Mahkeme kanunun 7’nci maddesindeki ‘güneş batmadan önce dağılacak şekilde’ ifadesini, 5 ve 6’ncı maddesindeki mülki amire tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşünün güzergâhının belirlenmesi konusunda “...ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak...” ifadesini, ayrıca 22’nci maddesindeki ‘Genel yollar...’ ifadesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesi şöyle: Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güneş batmasından sonra devam etmesinin mutlak olarak yasaklanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan müdahaleyi orantısız kılmaktadır. Bu kural demokratik bir toplumda gerekli ve orantılı değildir.

    ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE
    Bir yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin vatandaşın gündelik yaşamını zorlaştırmasının, o yerin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapatılmasını haklılaştırabilmesi için gündelik yaşamın ‘aşırı ve katlanılamaz derecede’ zorlaşması gerekmektedir. Dava konusu kurallarda ise gündelik yaşamın etkilenme boyutuna yönelik herhangi bir ölçüt getirilmemiştir.”

    Etiketler: Eylem , gazetehaberleri
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