Gece eşini katletti, sabah olay yerine geri geldi!

Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi 294 no’lu Sokak’ta yaşayan ve bir süre önce hapisten çıkan Şeyhmus İ., saat 01.00 sıralarında, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğunu savunarak eşi Rojbin İ. ile evde tartıştı. Şeyhmus İ. genç kadını evde tüfekle başına iki el ateş ederek öldürdü.

Şeyhmus İ., ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip kaçtı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., olay yerine gitti. Eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İnceleme yapan polisler, evde iki boş kovan buldu. Rojbin İ.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL SABAH OLAY YERİNE GELMİŞ!

Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. DHA'nın haberine göre olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan katil zanlısı polisin geldiğini görünce kaçarak izini kaybettirdi.

Polis Şeyhmus İ.’yi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.