Gece atıştırmalık 3 hafif yiyecek

BAHARATLI KABAK
Malzemeler:
4 orta boy kabak, 2 diş sarımsak 6 kaşık zeytinyağı, 2 kaşık taze sıkılmış limon suyu, 1 kaşık soya sosu, 2 kaşık mısır unu, yarım bardak rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber, servisi için 2 kaşık balzamik sirke.
Hazırlanışı:
Kabakları yıkayın ve uçlarını kesip kabuklarını kazıyın ve parmak kalınlığında şeritlere kesin. Sarımsakları ezip incecik doğrayın. Kabakları zeytinyağına daldırın ve mısır ununa bulayın. Doğradığınız sarımsak, limon suyu, soya sosu, köri, karabiber, kaşar peyniri ve kırmızı biberi zeytinyağına koyun karıştırın. Mısır ununa bulanmış kabakları bir de bu karışıma daldırıp önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika kadar pişirin. Yanına ister yoğurt ister balzamik sosla afiyetle yiyin.
KAVURMALI LAVAŞ TOST
Malzemeler:
4 lavaş, 1 kaşık zeytinyağı, 200 gr dil peyniri, 200 gr kavurma, çeyrek çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
Dil peynirini açın ve kavurmaları küp küp doğrayın. Lavaşınızın üzerine zeytinyağı sürüp dil peynirlerini ve kavurmaları üzerine serpin. Üzerini lavaşla kapatın ve üzerine yeniden zeytinyağı yedirin. Tüm lavaşlara aynı işlemi uygulayıp tost makinesine atın. Peynirler eridiğinde ve muhteşem kokusu geldiğinde tostunuz keyifli geceye hazır demektir.
ÇİLEKLİ KREP
Malzemeler:
2 yumurta, 1 bardak süt, yarım bardak su, 1 kaşık zeytinyağı, 6 kaşık un, yarım çay kaşığı tuz, 10 çilek, krepler için 1 kaşık ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Yumurtaları karıştırın ve içine su, süt, zeytinyağını koyun. Unu yavaş yavaş katıp pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Karışımı 5 dakika beklettikten sonra ayçiçeği yağıyla kızdırdığınız tavanıza bir kepçe bırakın. Tavayı sağa sola hareket ettirerek karışımın eşit yayılmasına dikkat edin. Kreplerinizi arkalı önlü birer dakika pişirin ve çıkarıp soğuması için beklemeye alın. Kreplerin arasına çilekleri koyup gecenin tadını çıkarın.
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