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    Geç geldiler diye karısı ve çocuklarını evden kovan adama ceza

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    09.02.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Gezmeden Bağcılar’daki evlerine geç geldikleri gerekçesiyle karısı ve iki çocuğunu gece vakti evden kovan 41 yaşındaki kamyon şoförü Ş.A.’ya mahkeme kötü muamele suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Komşuların şikayeti üzerine polisin müdahale ettiği olayın ardından ailesine yönelik kötü muameleden dava açılan Ş.A. hakkında eşi ve çocukları şikayetçi olmadı ancak mahkeme cezayı 3 ay 60 gün hapis cezasına çevirerek erteledi.

    KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEDİ

    Geç geldiler diye karısı ve çocuklarını evden kovan adama cezaBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 7 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Ş.A. evinde alkol alırken akraba ziyaretine giden 41 yaşındaki eşi Ş.A., 17 yaşındaki oğlu H.A. ve 19 yaşındaki kızı A.A. saat 22:30 sıralarında eve geldi. Anne ve çocukları kapı ziline bastı ancak Ş.A. kapıyı açmadı.

    Anne Ş.A., şüpheli Ş.A.’nın annesi arayarak durumu anlattı. Annesi olayı öğrenince kapıyı açan Ş.A. karısı ve kızını eve aldı ancak oğlunu almadı. Kapıyı içeriden kilitleyen Ş.A. oğlunu evde istemediğini söyleyerek kovdu. Anne Ş.’nin de eşine itiraz etmesi üzerine Ş.A. karısı ve kızını tekrar evden kovdu ve kapıyı bir kez daha içeriden kilitledi.

    Evden yükselen sesleri duyan komşular polise haber verdi. Bu davranışları nedeniyle eşi ve çocuklarını gece saatlerinde evden kovarak şefkat ve merhametle bağdaşmayacak biçimde davranan Ş.A. hakkında 3 er kez kötü muamele suçundan 2’şer aydan 1’er yıl olmak üzere toplamda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

    ‘GEÇ GELDİKLERİ İÇİN KIZDIM’

    Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan Ş.A., “Ben onlara kötü davranmadım. Olay günü eşim ve çocuklarım geç vakit eve geldiler. Ben onlara kızdım. Mahallemiz kötüdür, eşim ve çocuklarım kardeşine gitmişti. Geç gelince ben de kızdım. Bu saatte eve mi gelinir deyip onları eve almadım. Amacım onlara kötü davranmak değildi, bir daha o şekilde davranmasınlar diye eve almadım, pişmanım, suç işleme kastım yoktur” dedi.

    ‘ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ’

    Anne Ş.A. ise, “Olay tarihinde eve döndüğümüzde eşim önce kapıyı açmadı. Sonra kızımla beni içeri aldı ancak tüm yalvarmalarıma rağmen oğlumu almadı, ben de oğlumu da içeri almak istediğim için ‘O zaman siz de gidin’ dedi, kızım ve beni de dışarı çıkardı, sonra o da pişman oldu, ben eşimden şu anda şikayetçi değilim, zaten ben polisi aramadım komşulardan biri ihbarda bulunmuş” şeklinde konuştu. Çocukları A.A. ve H.A. da annelerinin ifadesine katıldıklarını belirterek şikayetçi olmadıklarını söylediler.

    Mahkeme Ş.A.’nın ailesine yönelik kötü muamele eylemini işlediğine kanaat getirerek her biri için 2’şer ay cezalandırılmasına, ancak sabıkası olmaması, olay sebebiyle meydana gelmiş bir zarar bulunmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda cezasının 1’er ay 20’şer güne indirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Etiketler: İstanbul , Bağcılar , kamyon şoförü , son dakika
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