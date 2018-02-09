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    Geç geldiler diye evden atan babaya 6 ay hapis

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    09.02.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

    Evlerine geç geldikleri gerekçesiyle karısı ve iki çocuğunu gece vakti evden kovan baba kötü muamele suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 7 Ağustos 2016 tarihinde Ş.A. (41) Bağcılar’daki evinde alkol alırken akraba ziyaretine giden eşi Ş.A. (41), 17 yaşındaki oğlu H.A. ve 19 yaşındaki kızı A.A. saat 22:30 sıralarında eve geldi. Anne ve çocukları kapı ziline bastı ancak Ş.A. kapıyı açmadı. Anne Ş.A., şüpheli Ş.A.’nın annesini arayarak durumu anlattı.

    Annesi olayı öğrenince kapıyı açan Ş.A. karısı ve kızını eve aldı ancak oğlunu almadı. Anne Ş.’nin eşine itiraz etmesi üzerine Ş.A. karısı ve kızını tekrar evden kovdu ve kapıyı kilitledi. Evden yükselen sesleri duyan komşular polise haber verdi.

    Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan Ş.A., “Olay günü eşim ve çocuklarım geç vakit eve geldiler. Mahallemiz kötüdür. Geç gelince ben de kızdım, onları eve almadım. Amacım onlara kötü davranmak değildi, bir daha o şekilde davranmasınlar diye eve almadım, pişmanım” dedi.

    Anne Ş.A. ise, “Sonra o da pişman oldu, ben eşimden şikâyetçi değilim, zaten ben polisi aramadım komşulardan biri ihbarda bulunmuş” şeklinde konuştu. Çocukları A.A. ve H.A. da annelerinin ifadesine katıldıklarını belirterek şikayetçi olmadıklarını söylediler.

    Mahkeme Ş.A.’nın ailesine yönelik kötü muamele eylemini işlediğine kanaat getirerek her biri için 2’şer ay cezalandırılmasına, ancak sabıkası olmaması, olay sebebiyle meydana gelmiş bir zarar bulunmaması ve duruşmadaki davranışları göz önünde bulundurulduğunda cezasının 1’er ay 20’şer güne indirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Etiketler: aile içi şiddet , gazetehaberleri , son dakika
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