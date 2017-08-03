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    Gebze’de katliam gibi trafik kazası: 6 ölü

    Erol POLAT / KOCAELİ, DHA
    03 Ağustos 2017 - 10:03Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:03

    Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip dört araca çarptı. Kazada Türkiye tatilinden Almanya’ya dönen altı kişilik aile yok oldu.

    ANADOLU otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Gebze’de Muallimköy civarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir otomobil, iki cip ve bir panelvana çarptı. Kazada Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan Erdoğan (35), eşi Fatma (33), çocukları Melisa (10), Müslüm (7), Yakup (5) ve Yusuf (3) öldü. Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Gebze’de katliam gibi trafik kazası: 6 ölü

    Kazada ölen izinci ailenin yakını Halil Demir, TIR’ın dayısı ile ailesinin bulunduğu aracı altına aldığını belirterek, “Almanya’ya gidiyorduk. Tatil için Gaziantep’e gelmiştik. Dayım, eşi ve dört çocuğu ölmüş” dedi.
    Cenazeler Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

    Gebze’de katliam gibi trafik kazası: 6 ölü

    Etiketler: Kocaeli , gurbetçi aile , Trafik kazası , Adnan Erdoğan
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