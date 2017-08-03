Gebze’de katliam gibi trafik kazası: 6 ölü

ANADOLU otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Gebze’de Muallimköy civarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir otomobil, iki cip ve bir panelvana çarptı. Kazada Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan Erdoğan (35), eşi Fatma (33), çocukları Melisa (10), Müslüm (7), Yakup (5) ve Yusuf (3) öldü. Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada ölen izinci ailenin yakını Halil Demir, TIR’ın dayısı ile ailesinin bulunduğu aracı altına aldığını belirterek, “Almanya’ya gidiyorduk. Tatil için Gaziantep’e gelmiştik. Dayım, eşi ve dört çocuğu ölmüş” dedi.

Cenazeler Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.