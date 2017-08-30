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    Gebze-Harem... Minibüsçüler birbirine girdi

    DHA
    30.08.2017 - 18:56 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 19:44

    Kocaeli'nin Gebze İlçesi’nde, Gebze-Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında dün gece çıkan kavga bugün de devam etti. Minibüsçüler taş ve sopalarla birbirlerine girdi.

    Gebze- Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında dün gece sefer anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.Bugün sabah saatlerinde sürücüler arasında yeniden başlayan tartışmalar yine kavgaya dönüştü. 4 minibüsün camları taşlar ve sopalarla kırıldı. Gebze Otogarı’nda Harem-Gebze minibüs durağında yaşanan olaylar üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

    TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı’ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga çıktı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen Gebze ve İstanbul’dan gelen iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

    Gebze-Harem... Minibüsçüler birbirine girdi

    Polis, kavga eden minibüs sürücülerine biber gazı ile müdahale etti. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çalılıkların arasına attığı iddia edildi.Polisler çalılıkların arasında uzun süre silah ararken bir sonuç elde edilemedi.ÿKavga sırasında yeniden minibüslere hasar verildi. 2 minibüsün camları kırıldı. Polis kavga sırasında kullanılan sopalara el koydu.

     Gebze-Harem... Minibüsçüler birbirine girdi

    Minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik devam ederken, polis bölgede bekleyişini sürdürüyor.

    Gebze-Harem... Minibüsçüler birbirine girdi

    Gebze-Harem... Minibüsçüler birbirine girdi

     

    Etiketler: Gebze , Harem , kavga
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