GE, Yeni Uygulamalarını Tanıttı

• GE Dijital, kurumların dijital dönüşüm ile servis süreçlerini iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve plansız kesinti sürelerini önlemek için iki önemli ürün olan “ServiceMax” saha hizmeti yönetim çözümü ve “Asset Performance Management” (Varlık Performans Yönetimi) portföylerinin entegre edildiğini duyurdu



• GE Ventures; gelişmiş robotbilim, veri analizi ve yapay zekayla denetim servislerinde dönüşüm sağlayacak yeni bir girişim olan Avitas Systems'ı kurdu



• GE Power, kamu işletmelerini daha kârlı hale getirmek üzere gerçek zamanlı makine ve operasyon verileriyle enerji alışverişi arasında bağlantı kuracak Predix altyapılı 'Digital Utility' uygulamasını hayata geçirdi.



Minds + Machines Europe etkinliğini gerçekleştiren GE, dijital endüstriyel büyüme rotasını güçlendirecek, endüstriyel varlıklar, ortamlar ve operasyonlar için özel olarak tasarlanan yeni çözümleri görücüye çıkardı. Etkinlikte GE'nin Endüstriyel İnternet platformu Predix üzerine kurulan Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Saha Servis Yönetimi (ServiceMax) çözümlerinin yol haritası anlatıldı.



Geleceğin Endüstriyel Servis Modelini Sunuyor

Mevcut endüstriyel servis modelinin dönüşümü, dijital endüstriyel yolculuğun kritik bir unsurudur. Bugün birçok şirket, varlıklarını yönetirken ve servisini gerçekleştirirken verilerden elde ettikleri içgörüleri gerçek zamanlı eylemlerle bir araya getirme becerisine sahip değil. Bu da, endüstriyel verimliliğe kayda değer bir etkisi olan plansız kesinti sürelerine yol açıyor.



Maliyetleri düşürmek ve kesinti sürelerini önlemek isteyen, varlık açısından yoğun endüstrilerin reaktif "break/fix" (durdur/onar) hizmet modeli yerine öngörülebilir modele geçiş yapmaları kritik önem taşıyor. Bu değişim, şirketlerin olası ekipman sorunlarını daha önceden anlamasına ve doğru araç ve parçaları kullanarak bunlara hızla müdahale etmesine olanak tanıyacak.



GE Dijital, bu amaçla geleceğin endüstriyel hizmet modelini sunmak üzere bulut tabanlı saha hizmeti yönetim (FSM) çözümü ServiceMax ile akıllı Asset Performance Management portföyünün gücünü birleştiren entegre bir çözümü tanıttı. 2017 sonunda çıkacak olan entegre ServiceMax + APM çözümü, endüstriyel şirketlerin varlık yaşam döngüsünün tümünü öngörme, yönetme ve servis sunma şeklini dijital dönüşümle geliştirmesini sağlayacak.



GE Dijital CEO'su Bill Ruh, şu açıklamalarda bulundu: "Endüstriyel İnternet, şirketlerin önceden imkansız gibi görünen olanaklardan faydalanmasını sağlıyor. Ancak yine de birçok açıdan dönüşüm yolculuğunun henüz başlarındayız. Çünkü şirketler, içgörü elde etme aşamasından eyleme geçme aşamasına ulaşmaya çalışıyor ve otomasyon, otonom sistemlerin önünü açıyor. GE Dijital, şirketlere faaliyet şekillerini değiştirmeleri ve geleceğin endüstriyel servis modelini sunmaktan tamamen yeni iş modelleri oluşturmaya kadar çok çeşitli yeni imkanlardan faydalanmaları için teknoloji ve bilgiyi kullanmalarında yardımcı oluyor."



GE Dijital'in Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Saha Servis Yönetimi (ServiceMax) çözümleri, endüstriyel şirketlerin geleneksel varlık izleme süreçlerinden gelişmiş öngörücü bakım ve varlık performans yönetimine geçiş yapmasını sağlamak adına öngörücü bakım gereksinimlerinden arıza bilgilerine ve önerilen iş eylemlerine kadar birçok alanda hizmet verilerini otomatik olarak topluyor ve analiz ediyor.



Bu yeni yaklaşım ayrıca, daha gelişmiş planlama özellikleri sağlıyor. Müşterilerin servis iş güçlerini servis gereksinimleriyle uyumlu hale getiren yaklaşım, endüstriyel şirketlerin doğru mühendisleri, doğru zamanda ve doğru işler için görevlendirmesini; mühendislerin de işlerini başarıyla tamamlayacak niteliklere, hazırlığa ve donanıma sahip olmasını sağlıyor. Sahadaki çalışanlardan güncellemeler alan yazılım, sorun tespit etmeden çözmeye kadar kapalı bir döngü sunarken, her uyarıyla analitikleri geliştirmek üzere zaman içinde en etkili sorun çözme yöntemlerini 'öğreniyor'.



Şirketler GE Dijital'in entegre APM ve ServiceMax çözümleriyle dijital dönüşümde ivme kazanırken, varlık yaşam döngüsünün tamamını daha proaktif olarak yönetebilecek. Böylelikle artan verimlilik ve operasyonel etkinlik, gelecekte işin büyümesinin kapılarını açacak.



Baştan aşağı servis dönüşümü

Ayrıca GE Ventures, petrol ve gaz, ulaşım ve enerji endüstrileri için gelişmiş denetim hizmetleri sunmak üzere öngörücü veri analitikleri, robotbilim ve yapay zeka (AI) kullanan yeni veri tabanlı şirket Avitas Systems'ı kurdu.



Avitas Systems Genel Müdürü Alex Tepper, şu açıklamalarda bulundu: "Denetim hizmetleri endüstrisi, plansız varlık kesinti sürelerini engellemek ve yeni, değerli içgörüler sunmak için en yeni teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Müşterilerin sahip oldukları varlıkların konumuna bağlı olmaksızın, reaktif onarımdan öngörülebilir bakıma geçmek için gereksinim duydukları özelleştirilmiş servis ve içgörü temelli verileri müşterilere sunabilmek adına en yeni teknolojilere sahip robotbilim ve bulut tabanlı teknolojileri devreye alıyoruz.



"Predix platformunu kullanan Avitas Systems çözümü, özellikle petrol ve gaz, ulaşım ve enerji endüstrilerinde uzakta varlıkları olan şirketlerin servis gereksinimlerini desteklemek üzere geliştirildi. Müşterilerin denetim verilerini analiz etmesini sağlayan çözüm, hava durumu gibi harici ve düzenleyici kaynakları entegre ediyor, kusurları otomatik olarak tespit ediyor; optimum deneyim ve bakım planlamaları öneriyor. Çeşitli kaynaklardaki verileri birleştirebilen sistem, daha kapsamlı içgörüler sağlamak üzere bu veriler arasındaki ilişkileri bağımsız şekilde analiz edebiliyor ve kusur tespitini daha akıllı ve doğru hale getirmek için kullanıcı geribildirimlerinden faydalanıyor.



Robotbilim sayesinde yüksek risk taşıyan görevleri azaltan Avitas Systems, veri otomasyonu yoluyla denetim süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getiriyor, maliyetlerde %25'e varan bir azalma sağlıyor. Düzenli zaman aralıkları yerine öngörülen riske göre denetim gerçekleştiren Avitas Systems, varlıkların ömrünü uzatmayı da sağlayabiliyor.



GE, servis dönüşümünün 40 milyar dolar değerinde pazar fırsatına karşılık geldiğini tahmin ediyor. ServiceMax + APM ve Avitas Systems'i kullanan GE, endüstriyel şirketlerin varlıklarını yönetmesini, optimize etmesini ve onlara yönelik içgörüler elde etmesini sağlıyor. Tüm bunları Predix'ten güç alarak, yaşam döngüsünün her aşamasında gerçekleştiriyor. Uçtan buluta bilişim özellikleri sunan tek platform olma özelliğini taşıyan Predix, GE müşterilerine endüstriyel altyapı ve operasyonlarının her biri için görünürlük, kontrol ve analitik içgörüler sunuyor.



Enerji Yönetimi ve Müşteri Operasyonlarında Dijital Dönüşüm

GE ayrıca, geleceğin dijital endüstriyel şirketlerini hayata geçirmek için fabrika duvarlarının ötesinde bir yolculukla müşterilerin Endüstriyel İnternet'ten yararlanmasını sağlamak üzere yeni endüstriyel uygulamalar, çözümler ve iş ortaklıklarından oluşan bir paketi duyurdu. Çözümler, GE'nin Predix altyapılı araçlarından ve Endüstriyel İnternet için özel olarak geliştirilmiş uygulamalarından oluşan kapsamlı paketine dayalı olarak geliştirildi.



• Veri Optimizasyonuyla Enerji Ticareti ve 'Digital Utility’: GE Power, kamu hizmetlerinin değişen enerji piyasasında doğru rotayı yakalamasını sağlamak için gerçek zamanlı makine verileri ile kamu hizmeti kuruluşunun kârlılığı arasında bağlantı kuran, Predix altyapılı uygulamalardan oluşan ’Digital Utility paketini tanıttı. Alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan yeni Business Optimization (İş Optimizasyonu) yazılımı, enerji sağlayıcıların uzun vadede önceden harekete geçip kârlılık odaklı hareket etmesini, kısa vadede ise toptan satış piyasalarına göre işlem yapmasını sağlamak amacıyla elektrik ve kamu hizmeti şirketlerinin ticari faaliyetleri için analitikler sunuyor. Digital Utility, GE Power’ın Operations Optimization (Operasyon Optimizasyonu) yazılımına yönelik güncellemeleri de içeriyor ve filoların tamamında üretim verimliliğini güçlendirmek amacıyla kapalı döngü analitikler topluyor. Diğer taraftan, GE'nin enerji işletmelerine yönelik APM çözümleri, tüm varlıkları entegre bir uygulama ile geniş bir Elektrik Değer Ağı (EVN) genelinde birbiriyle bağlayarak, müşterilerin elektrik üretiminden şebekeye kadar çeşitli varlıkları tek seferde görebilmesini sağlıyor.



• Gelişmiş Kamu Hizmeti Operasyonları: GE Dijital işbirliği ortağı PwC, kamu şirketleri için Predix altyapılı ticari operasyonlarını tanıttı. Üst düzey yöneticilerin marj 'sızıntısını' tespit etmesine olanak tanıyan çözüm, GE'nin Operasyon Optimizasyonu uygulamasından gelen santral performans verilerini, sevkıyattan gelen ticari verileri ve GE'nin İş Optimizasyonu uygulamasından gelen, piyasayla temas halindeki sistemi analiz ediyor. Çözümün bu yaz döneminde hayata geçmesi bekleniyor.



• İçgörü Temelli Enerji Yönetimi: GE Dijital ve EY, Orijinal Malzeme Üreticilerinin enerji tüketim yönetimini dönüşüme uğratan, Predix altyapılı EY Manufacturing Energy Management Solution™ (MEMs) çözümünü tanıttı. Gerçek zamanlı karar alma için analitikler sunan MEMs, anında kullanılabilen veriler sunarak kurum genelinde ve bireysel operasyon merkezi düzeylerinde enerji tüketimine ilişkin içgörüler sağlıyor. MEMs, üreticilerin üretim sırasında enerji tüketimini yönetmesini ve enerji kullanımını planlama ve yönetim kararlarına dahil etmesini sağlamakla kalmayıp maliyet, verimlilik, inovasyon, sera gazı emisyonları ve su korumasına yönelik iyileştirmeler sunuyor.



• Daha Az Karbondioksit Emisyonu: GE Distributed Power ve Dalkia, Haziran ayında yaptığı açıklamayla GE distribütörü Clarke Energy vasıtasıyla Dalkia’nın sahip olduğu 170+ Jenbacher gaz motorlarının üçte birinden fazlasına GE’nin Predix altyapılı myPlant* APM çözümü kurulduğunu duyurdu. Motor filosu, Fransa'da toplamda 240 bini aşkın konuta güç verebilecek kapasiteye sahip. Bu da, Avrupa'da yılda yaklaşık 100 bin aracın yollardan kaldırılmasına eşit oranda, daha düşük bir karbon dioksit emisyonu sağlıyor.



• Predix Tabanlı Temiz Enerji: GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji, Türkiye'deki 150 GE rüzgar türbinini kapsayan 10 yıl süreli bir tam hizmet anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında, rüzgar santrali operasyonlarını artırmak üzere veri analitikleri kullanan, Predix tabanlı GE Dijital Rüzgar Santrali donanım ve yazılım çözümleri uygulanacak. GE Yenilenebilir Enerji, bu dijital özellikler sayesinde Türkiye pazarı için daha akıllı rüzgar enerjisi tahminleri geliştirmeye yardım edecek.



• Predix Altyapılı Katmanlı Üretim: GE Additive, en yeni Predix teknolojisini "Concept Laser M2 Cusing" katmanlı üretim makinelerine ekleyecek. Bu sayede müşteriler, makinelerini uzaktan izleyebilecek ve veri toplayabilecek. Böylelikle de, varlık performansını ve operasyonları iyileştirmeye yönelik içgörüler elde edilerek, trendler analiz edilebilecek.



• Veri Temelli Sondaj: GE'nin Marine Solutions iş kolu ve Maersk Drilling, geçtiğimiz yıl veri analitiği temelli bir pilot projeye yönelik işbirliğine imza atacağını duyurmuştu. İş birliği kapsamında, bakım maliyetlerinin %20 oranında düşürülmesi ve sondaj verimliliğinin yükseltilmesi yoluyla Maersk'in sondaj gemilerinin verimliliğinin artırılması amaçlanıyordu. GE'nin Marine iş kolu için Predix altyapılı APM çözümü olan SeaStream* Insight'ın devreye alınması, büyük bir potansiyel sergiliyor. Maersk ve GE ise, pilot projeden elde edilen sonuçları daha geniş bir boyuta taşımak amacıyla projeyi Maersk'in ikinci platformu Interceptor'ı kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.



Bir araya gelerek devreye alınan tüm bu çözümler, müşterilerin dönüşüm yolculuğuna ivme katmak ve her türlü ölçek ve boyuttaki müşterilere yeni büyüme fırsatları yaratmak üzere tasarlanan bir portföyle GE'nin Endüstriyel İnternet vizyonunu ileri bir boyuta taşıyor.



