GE ve Fortum’dan ‘Dijital Hidroelektrik Santrali’ Projesi

GE Yenilenebilir Enerji, İskandinav enerji şirketi Fortum'la GE Predix Çözümleri tabanlı geniş ölçekli bir dijital pilot uygulamaya yönelik bir anlaşma imzaladığını duyurdu.



GE’nin dijital çözümleri İsveç'teki 127 MW'lık Höljes hidroelektrik santralinin bir ünitesine kurulacak. Akıllı durum izleme sistemi ;(i-CMS), Fortum'a sensör verilerini gerçek zamanlı izleme olanağı sunacak bir İnsan-Makine arayüzüyle birlikte devreye alınacak. Her ay iki terabayta kadar veri kaydedebilen Edge Analytics, bu ünite için yüzde 1 oranında emre amadelik artışı sağlayacak.



Yine aynı anlaşma kapsamında İsveç merkezli Höljes, Trängslet ve Krangede santralleri ile Finlandiya merkezli Imatra hidroelektrik santraline altı ay süreyle "Machine & Equipment health" (Makine ve Ekipman sağlığı) ve "Remote Diagnostics Services" (Uzaktan Tanılama Hizmetleri) isimli Asset Performance Management (Varlık Performans Yönetimi) modülleri kurulacak. Söz konusu modüller, her bir santraldeki bir üniteye kurulacak.



GE UZMANLARI BAKIM İÇİN UZAKTAN ANALİZ YAPABİLECEK

Test aşamasında operatörler, kurulum yapılan her ünite için Ana Performans Göstergelerini sunan panelleri görüntüleyebilecek. Uzaktan hizmet veren Diagnostics Services modülü, Predix üzerinden bulut veri bağlantısı ve veri depolamayı sağlayacak. Böylece GE Yenilenebilir Enerji uzmanları bakım kararları için gereken destek ve önerileri sağlayarak Fortum'a yardımcı olacak.



GE Yenilenebilir Enerji Dijital Başkanı Sanjeev Addala, şu açıklamalarda bulundu: “Fortum'la ortaklığa imza atmak, geleceğe yönelik harika bir adım. Ekiplerimiz, bu santrallerin emre amadeliğini ve iş çıktılarını geliştirmeye yönelik yeni yöntemleri tespit etmek üzere geçtiğimiz birkaç aydır işbirliği halinde çalışıyor. Güçlü uygulamaların temelini oluşturacak şekilde, daha çok görünürlük ve uygulanabilir içgörüler elde etmek adına APM Edge Analytics ile ana varlık verileri ile operasyonel veriler elde ediyoruz."



Fortum Dijital Başkanı Per Edoff ise şu yorumda bulundu: "Dijitalleşme, üretim birimlerimizin işletme ve bakım faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yapmamızı mümkün kılıyor. İskandinav enerji sisteminde hidroelektrik enerjinin olmazsa olmaz bir yeri var ve değişken rüzgar enerjisinin üretim payı arttıkça hidroelektrik enerji, daha da önemli hale gelecek. Bu nedenle bakımla ilgili kesinti sürelerini en aza indirmek son derece büyük önem taşıyor. Bu pilot uygulamanın bizlere bu anlamda başarı elde etmemiz için gereken katkıyı sağlayacağını umuyoruz."



GE Blog içerikleri için http://geturkiyeblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sponsorlu içerik