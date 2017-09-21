GE ‘nin MES Yazılımı, Ağır Sanayi Şirketleri için Kağıtsız Üretimi Optimize Ediyor

Eski adı “Proficy for Manufacturing Discrete” (PfMD) olan GE’nin Production Manager çözümü, üretimin tüm yönlerini yöneten bir MES sistemidir. Çözüm, siparişlere göre tasarlanan uzun döngülü, karmaşık ürünlerin üretiminden, siparişlere göre yapılandırılan kesikli ürünlere kadar çok sayıda üretim ortamına adapte edilebilir.

GE Dijital Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Matthew Wells, şöyle konuştu: “Birçok şirket, üretim çıktısı ve verimlilik sorunlarıyla karşı karşıya. Production Manager, bu sorunları ele aldığımız kendi üretim tesislerimizde geliştirildi. Yazılım; en iyi üretim yöntemlerimizi, yüksek performanslı teknolojilerimizi ve 25 yılı aşkın MES uzmanlığını bir araya getiriyor.”



Yazılımın başlıca özellikleri şu şekilde:

Rota Yönetimi- Kurumsal düzeydeki sistemlerden rota tanımları alma veya bunlara rota tanımları gönderme. Rotalarla ilgili tanımı, operasyonları ve ayrıntılı adımları sunar.

Sipariş Sevkiyatı- Operatörlerin üzerinde çalışacağı işleri önceliklendirir ve sevkiyat sürecine işleri gönderir.

Personel ve Makine Yetkinlik Yönetimi- Doğru kişilerin ve/veya ekipmanın doğru operasyonları gerçekleştirmesini (işleri yürütmesini) sağlamak için ekipman ve personele yönelik sertifika düzeyleri ve/veya yetkinlikleri yapılandırma özelliği sunar.

İş Gücü Takibi (İş başı/Paydos)- Maliyet hesaplaması amacıyla iş gücü takibi. Takt zamanı, kurulum ve çevrim süreleri gibi PLM/ERP çözümlerinden indirilen üretim iş gücü standartlarının kullanımını da içerir.

İş Talimatları- Bir işin yürütülmesine yönelik üretim talimatlarını tanımlar. Bu talimatlar iş akışı tabanlı süreç adımlarını ve/veya destekleyici belgeleri içerebilir.

Belge Yönetimi- Üretim sürecinde kullanılan belgelerin yönetimi. Özellikler arasında belge oluşturma, değiştirme ve belge revizyon kontrolü yer alır.

CNC Entegrasyonu (Predator)- CNC belgelerinin Predator’dan MES yazılımımıza yüklenmesi.

Operatörün belge seçmesini ve programı CNC makinesinde aktive etmesini sağlar.

Esnek ve genişletilebilir Web Tabanlı Arayüz- Operatör Arayüzü, görsel bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) arayüzü için özelleştirmeyi mümkün kılar.

İş süreçlerini dijital hale getiren Production Manager; operatörler, üretim şefleri, üretim mühendisleri ve kalite mühendisleri dahil olmak üzere üretimde yer alan tüm çalışanların ürünleri daha hızlı, daha etkili ve tutarlı biçimde üretmesini sağlar. Ayrıca, üretilen ürünleri desteklemek için 100 bini aşkın rota ile yüz binlerce belgenin ve on binlerce kalite özelliğinin gerektiği ortamları yönetecek şekilde tasarlanmıştır.



Production Manager, GE Havacılık’ın üretim tesislerinden birinde verimliliği, veriye dayalı süreç optimizasyonuyla %1,95 oranında yükseltmeyi sağlamıştır.

Esnek ve kolay rota değişiklik yönetimi, operatörlerin üretimi optimize etmek üzere en yüksek öncelikli görevler üzerinde çalışmasına imkan tanır. Nitelikli olmayan operatörlerden kaynaklanan reworkün ve kusurların azaltılması sayesinde imalatçılar, siparişlerdeki esas üretim işgücü maliyetlerini anlayabilir. Yüksek iş gücü verimliliği ile güncel iş talimatları, dijitale aktarılan belgeler sayesinde idari görevlerin de azaltılmasına yardımcı oluyor.



Wells sözlerine şöyle devam etti: “Sonuç itibariyle Production Manager’ın değeri, daha düşük işgücü ve materyal maliyeti ile artan kâr marjları ve zamanında teslimat olarak özetlenebilir. Tüm bunlar, imalatçıların bugün rekabetteki güçlerini korumalarına imkan tanırken, yarınlar için de başarıyı temin ediyor”.



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