GE, metallerin 3 boyutlu baskısı için dünyanın en büyük 'Katmanlı' üretim makinesini geliştiriyor

Yazıcı, 1 metrelik kenarlara sahip bir küp içine oturabilecek parçalar üretebilecek. GE Additive Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mohammad Ehteshami yazıcı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Makine, jet motoruna ait yapısal bileşenleri ve tek koridorlu uçak parçaları için uygun olan havacılık parçalarını üç boyutlu olarak üretecek. Ayrıca otomotiv, elektrik, petrol ve gaz endüstrilerindeki üreticiler tarafından da kullanılabilecek.”



HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER YARATIYOR

Katmanlı üretim makineleri, ince metal tozu tabakalarını lazer ışınıyla birleştirerek doğrudan bir bilgisayar dosyası üzerinden üç boyutlu nesneler üretebilecek. Nihai şekil konusunda birkaç sınırlama olmakla birlikte kullanılacak olan yöntem, mühendislere serbestlik tanıyor ve fabrikaları özel amaçlı makinelerle ya da çok pahalı araçlarla doldurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ehteshami bunu mühendislerin hayallerinin gerçek olması şeklinde yorumluyor.



GE Havacılık, yeni nesil tek koridorlu Airbus, Boeing ve COMAC jetlerine güç veren LEAP serisi jet motorları için üç boyutlu yazıcılarla yakıt enjektörü üretiyor. Şirket ayrıca, bileşenlerinin çok büyük bir bölümü 3D baskı gibi katmanlı üretim yöntemleriyle üretilen havacılık tarihindeki ilk uçak motoru olan Advanced Turboprop'u geliştiriyor. Motorun tasarımcıları 855 ayrı parçayı 12'ye kadar düşürmeyi başardı. Bu sayede motorun üçte birinden fazlası 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor.



Paris semalarındaki bir diğer uçak ise, kanat bağlantı parçaları Alman şirketi Concept Laser tarafından tasarlanan ve bir 3D yazıcıyla üretilen Airbus A350 XWB oldu. GE geçtiğimiz yıl Concept Laser'ın çoğunluk hissesini alarak şirketi GE Additive'in bünyesine kattı. Şu anda dünyadaki en büyük metal tozu yazıcısını üreten Concept Laser bünyesindeki mühendisler, GE uzmanlarıyla bir araya gelerek yeni bir makine üzerinde çalışacak.



Yazıcının ATLAS adındaki ilk "demo" versiyonu; titanyum, alüminyum ve diğer metalleri kullanarak en az iki yönlü ve 1 metreye kadar uzunluktaki nesneleri üç boyutlu olarak üretecek.



Ürünün henüz isim verilmemiş olan üretim versiyonu, üçüncü boyutu bir metreye kadar genişletecek. GE Additive, makinenin yapı geometrisinin, bireysel müşteri projelerine göre özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir nitelikte olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Makinenin dikkat çekici çözünürlüğü ve üretim hızı, günümüzdeki katmanlı üretim makinelerine eşit veya daha yüksek olacak. Bizimle işbirliği yapan müşterilerimiz var. Yıl sonuna kadar makinenin beta versiyonlarını teslim edeceğiz,” diyen Ehteshami, üretim versiyonunun ise önümüzdeki yıl satın alınabileceğini belirtti.











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