GE Dijital, Endüstriyel IoT Yatırım Getirisini Artırmak için Dijital Dönüşüm Hızlandırma Programı Başlatıyor

Gelişen teknolojinin üretim ve altyapı kuruluşları genelinde yayılması ile birlikte, şirketlerin devreye alma, kullanma ve yatırım verimliliğini güvenceye alması son derece önemli. Hızlandırma Programı, müşterilerin kendi dijital yatırımlarından anında değer elde etmelerini sağlamak ve işletmeleri için en kritik sonuçlara ulaşmalarını mümkün kılmak üzere tasarlandı.



GE Dijital Başkan Yardımcısı Chad Naeger konuyla ilgili şunları söylüyor: “Yazılım devreye alma süreçlerinin yalnızca %15'i başarılı olarak değerlendiriliyor. Pozitif iş sonuçlarının elde edilmesi için organizasyonel hazırlık, destek, eğitim ve veri kalitesinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Müşterilerin GE Dijital ile birlikte çalışmasının nedeni, derin bir endüstriyel etki alanı deneyimine sahip, yenilikçi yazılım ve analiz çözümleri sunan ve en önemlisi dijital bir dönüşümden geçerek bunun faydalarını kavramış olan bir iş ortağı ile birlikte çalışmak istemelerinden geçiyor.”







Hızlandırma Programı, değeri müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak artıran üç katmandan oluşuyor. Bu katmanlar, yeni yazılım kurulumunun ve adaptasyon sürecinin başarılı olmasını sağlayarak yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için gerekli araçları ve rehberliği sağlıyor. Kurumsal seviyede karmaşık kurulumlara sahip olan yeni GE Dijital müşterileri, Hızlandırma Programının sunduğu servis olanaklarından faydalanarak sekiz ay gibi bir sürede yatırım getirisi elde etmiş oldu.



ARC Advisory Group Kıdemli Analisti Paula Hollywood, “Endüstriyel şirketler, analizlerin ve makine öğreniminin gelişmesiyle birlikte dönüşüme uğrayarak dijital kuruluşlar haline geliyor. Bu dönüşümlerin tam anlamıyla fayda sağlayabilmesi için yeni teknolojilerin organizasyon tarafından başarılı bir şekilde benimsenmesi ve uygulanması, servislerin ise bu süreçte vazgeçilmez bir rol oynaması gerekiyor. GE Dijital, yazılımdaki yatırım getirisini hızlandıran ve müşteriler için iş sonuçlarını gerçeğe dönüştüren Hızlandırma Programı ile birlikte endüstri dünyasında oyunun kurallarını değiştiriyor” dedi.







“Başarıya ulaşan %15'lik dilimde yer almak için dijital dönüşümün bedelinin ne olduğunu bilen bir iş ortağınız olmalı,” diyen Naeger, “Bu planlardaki her şey, dönüşümün hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyor,” diye ekliyor.



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