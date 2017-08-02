GDO'lu 4 ürüne izin çıktı

Biyogüvenlik Kurulu, genetiği değiştirilmiş dört soya ve mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılmasına bazı şartlara uyulması koşuluyla izin verdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara ilişkin başvuru Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) tarafından yapılmıştı.

Karara göre; dmo genini içeren MON87708 soya çeşidi, csr1-2 genini içeren BPS-CV127-9 soya çeşidi, cp4epsps, FAD2-1A ve FATB1-A genlerini içeren MON87705 soya çeşidi ile cspB genini ihtiva eden MON87460 mısır çeşidi hayvan yemlerinde kullanılabilecek.