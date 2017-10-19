Gazze'de 'takas' gösterisi

Filistinli Gruplar Topluluğu'nun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla özgürlüğe kavuşan ancak sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteriyi organize eden topluluğun sözcüsü Cihad Gaban, konuşmasında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukların yeni bir takas anlaşmasıyla özgürlük beklediklerine dikkati çekerek, "İsrail'in yeni bir anlaşmadan önce 'Esirlere Vefa' anlaşmasının şartlarına uyması ve serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 50 Filistinliyi salıvermesi gerekir." dedi.

Gaban ayrıca Filistin yönetimi ve Hamas'ı, bölünmeyi sonlandırmak ve Filistinli tutuklulara olumlu etkileri olacak uzlaşıyı başarıya ulaştırmak için "hızlı davranmaya" çağırdı.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmış, ancak anlaşma kapsamında salıverilen Batı Şeria'dan 50 Filistinli Haziran 2014'te yeniden tutuklanmıştı. İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.