Gazze Şeridi yüz binlerce çocuk için 'yaşanmaz' durumda

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan uluslararası çocuklara yardım kuruluşu Save the Children yayımladığı raporunda günde ortalama iki ila dört saat elektrik kesintisinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde 740'tan fazla okulun elektriksiz var olma savaşı verdiğini belirtti. Kuruluş, sağlık ve acil yardım kurumlarının kötü durumda olduğunu ve bunun çocukların hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

Kuruluş, arıtılmamış lağım suları sebebiyle bir çevre felaketinin yaşanabileceğine de dikkat çekti. Raporda birçok çocuğun kötü şartlardan ötürü uyuma, öğrenme veya oynama güçlüğü çektiği belirtilerek, "Gazze'de bir milyon çocuk korkunç şartlar altında yaşıyor" denildi.

Gazze'de birçok kişi Kurban Bayramı'nı da karanlıkta geçirdi. İsrail'i Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargoyu kaldırmaya çağıran Save the Children, uluslararası toplumu da Filistinli çocukların çektiği acılara tepki göstermemekle suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) de geçtiğimiz ay yayımladığı bir raporda Hamas’ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde yaşam koşullarının öngörülenden daha hızlı kötüleştiğini belirtmişti. Raporda acilen harekete geçilmezse Gazze Şeridi’ndeki tek su kaynağının 2020 yılına dek kati biçimde tükeneceği uyarısında bulunulmuştu. İki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.