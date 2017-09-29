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Gazprom'dan çok önemli Türkiye açıklaması

DHA
29.09.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sene sonunda Gazprom’un Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracağını, sevkiyat hacminin Eylül ayında yüzde 48 oranında arttığını bildirdi.

Miller, Putin ile Erdoğan’ın basın açıklamasını beklerken Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Türkiye’ye doğalgaz sevkiyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak’tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkiyat hacmi %24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kıracak" ifadesini kullandı.

Miller şu şekilde devam etti:

"Eylül’den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı yüzde 48 oranında arttı. Bu birkez daha Türk Akımı’nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor."

 

Etiketler: Aleksey Miller , gazprom , doğalgaz sevkiyatı , türk akımı
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