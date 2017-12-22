Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Gazprom'a Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden ret

Gazprom'a Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden ret

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 17:26 | Son Güncelleme:

Rus enerji şirketi Gazprom’un, doğalgaz satışından dolayı Ukrayna enerji şirketi Naftogaz’dan 56 milyar dolarlık alacak davasını Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde kaybettiği bildirildi.

Naftogaz enerji şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Gazprom’un 2009-2017'ye ait “al ya da öde” kapsamında sağlanan doğalgaz satışından Ukraynalı Naftogaz’dan toplam 56 milyar dolar alacak talebini reddettiğini duyurdu.

Naftogaz’ın gelecekteki sözleşme hacmi yükümlülüklerini 10 kattan daha fazla azaltmayı başardığı kaydedilen açıklamada, bu ölçünün gerçek ithalat ihtiyacına uygun hale getirildiği ifade edildi.

Naftogaz tarafından satın alınan doğalgaz fiyatının 2014 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 27 indirim ile bin metreküp birim fiyatının 485 dolardan 352 dolara düşmüş olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmenin revizyonundan dolayı Naftogaz’ın 2014-2015 dönemindeki doğalgaz tedarikinden 1,8 milyar dolar tasarruf etmiş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Uluslararası Tahkim Mahkemesi, sözleşmeyi Avrupa pazar standartlarına uygun hale getirerek ayrımcı hükümlerini geçersiz ilan etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri