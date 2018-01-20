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Gazprom'a TürkAkım'ı için ikinci hat izin çıktı

Hürriyet Haber
20.01.2018 - 08:04 | Son Güncelleme:

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk karasularında TürkAkım'ın ikinci hattı için gerekli izinleri aldı.

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesindeki ikinci hattın Türk karasularındaki inşası için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım projesinin inşaatına belirlenen takvime uygun şekilde devam edildiği belirtildi.

Rusya ve Türkiye'nin kara sınırlarının yanı sıra Karadeniz'de de projenin inşası için bugüne kadar 760 kilometrenin üzerinde boru döşendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın topraklarındaki kısmın inşası sona yaklaştı. Türkiye'de de proje kapsamında doğalgaz alım terminali inşaatına başlandı. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ve karasularındaki ikinci hattın inşası için de gerekli izinler bugün alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk hükümetinden alınan izin sonrasında, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan her iki hattın da 2019 yılı sonundan önce faaliyete geçmesinin beklendiği vurgulandı.

Etiketler: türkakım projesi , türk akımı
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