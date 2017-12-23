Gazprom'a '56 milyar dolarlık' red

Naftogaz, Gazprom’un Ukrayna’dan 56 milyar dolar alacak talebini Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin reddettiğini açıkladı.

Naftogaz enerji şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Gazprom’un 2009-2017'ye ait “al ya da öde” kapsamında sağlanan doğalgaz satışından Ukraynalı Naftogaz’dan toplam 56 milyar dolar alacak talebini reddettiğini duyurdu.

Naftogaz’ın gelecekteki sözleşme hacmi yükümlülüklerini 10 kattan daha fazla azaltmayı başardığı kaydedilen açıklamada, bu ölçünün gerçek ithalat ihtiyacına uygun hale getirildiği ifade edildi.

1,8 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

Naftogaz tarafından satın alınan doğalgaz fiyatının 2014 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 27 indirim ile bin metreküp birim fiyatının 485 dolardan 352 dolara düşmüş olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmenin revizyonundan dolayı Naftogaz’ın 2014-2015 dönemindeki doğalgaz tedarikinden 1,8 milyar dolar tasarruf etmiş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Uluslararası Tahkim Mahkemesi, sözleşmeyi Avrupa pazar standartlarına uygun hale getirerek ayrımcı hükümlerini geçersiz ilan etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.