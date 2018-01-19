İstanbul'da otomobil kullanmanın yıllık maliyeti 11 bin lirayı aştı

Türkiye otomotiv sektörü için büyük bir pazar. Özellikle Avrupa pazarına baktığımızda 2017 rakamlarına göre Türkiye, otomobil satışlarında 30 ülke içerisinde 6’ncı sırada yer alıyor. Karar Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise ülkenin araç parkı, yaklaşık 25 milyon. Bunun sadece 12 milyonunu ise otomobiller oluşturuyor.

Sıfır araç satışlarında neredeyse yıllık 1 milyon rakamlarını Türkiye artık çok rahat görüyor. Tabii sadece bu araçları satın almak veya el değiştirmek yetmiyor. En başta yakıt masrafı, otoyol ve köprü ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve zorunlu trafik sigortası ile kasko araçların olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor. 2015 yılında araç sahibine bunun maliyetleri ortalama 8 bin lira civarında iken, bu yıl 11 bin 400 lira. 2015 yılı ile 2018’i karşılaştırdığımızda bu rakamların araç sahiplerine yapılan zamlar ve düzenlemelerle 4 yıldaki maliyeti yaklaşık 3 bin 300 liranın üzerinde. Türkiye’de en çok satılan otomobil cinsi ise C sedan modeller. Ortalama bir C sedan aracın 1300 ila 1600 cc arasında bir motor hacmine sahip. Bu aracın yakıt deposu 50 litre. ,

*Rakamlara bakacak olursak 3 yılda yakıt maliyeti 50 litrelik bir depoda benzinli bir araç için 56 lira, dizel için ise 63 liraya çıktı.

*2015 yılında Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, benzinin litre fiyatı 4.49 lira, motorin ise 3.80 idi. Böylece aynı dönemde 1 depo maliyeti ortalama benzinde 224.50 iken motorinde 190 lira oluyordu.

*2016 yılında rakamlarda pek de bir değişiklik olmadı. Benzinli araçlara da artış sadece 50 kuruş olurken, motorinde aynı kaldı.

*Yakıt maliyetinin asıl farkı 2017’de gerçekleşti. 2017 yılında 5.26 liraya çıkan benzin fiyatları, motorinde de 4.62’ye tırmandı. 50 litrelik bir depo bu sefer benzinde 263 lira, motorinde 213 lira olarak gerçekleşti.

*2018 yılının ilk yarısı ortalamasında ise benzin fiyatı 5.61 liraya yükselirken, motorinde 5.07 liradan satıldı. Bu ortalamalarla depo maliyetleri (benzinli-dizel) 280 ila 253 liraya çıktı.

* Yılda ortalama 15 bin kilometre yapan bir kişi ise 2015’te benzinli araçta 4 bin 715 lira öderken, 2018’de bu rakam 5 bin 890 liraya ulaştı.

KÖPRÜ FARKI 1350 LİRA

Son 4 yılda köprü fiyatlarında da revizeler gerçekleşti. 2015 yılında Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün geçiş ücreti 4.25 lira idi. 2016 yılın da bu ücret 4.75’e çıktı. 2017 ise yeni bir zam oranıyla köprü geçiş fiyatları 7 lirayı gördü. Yeni yılda da bu rakam 8.75’te kaldı. Avrupa yakasında oturup Asya tarafına işe gidip gelen bir kişi köprülerden herhangi birini ayda 25 kere kullanıyor. Yıllık geçiş sayısı ise 300’e tekabül ediyor. 2015’te aynı güzergahta çalışan bir kişi sadece köprülere 1275 lira öderken, 2018’de bu rakam 2 bin 625 lira oldu. Son 4 yılda fark 1350 lirayı buldu.

MTV MALİYETİ 349 LİRA ARTTI

Motorlu taşıtlar vergisinde de (MTV) yapılan düzenlemelerle birlikte araç sahiplerinin yükümlülüğü arttı. 1-3 yaş arasındaki bir otomobil için (1301-1600cc) 2015 yılında MTV 945 lira iken, 2016’da 998 lira oldu. 2017 yılında ise yıllık MTV vergisi 1035 liraya kadar çıktı. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi orta sınıf bir model için 1294 lira olarak gerçekleşti. Yani 2015 yılında sadece MTV’de yıllık maliyet 945 liradan 1294 liraya yükseldi. Aradaki fark ise 349 lira oldu.

SİGORTADA MALİYETLER 460 LİRA

TÜİK verilerine göre 2015 yılında ortalama 1133 lira olan zorunlu sigorta ve kasko, 2016’da 1642 liraya çıktı. Tavan fiyat uygulamasıyla birlikte fiyatlara müdahale eden hükümet 2017’de bu rakamı 1561 liraya kadar düşürdü. Fakat, yeni yılda yüzde 5’lik artış olacağı eklendi. 2018’de de bu fiyatın ortalama 1590 liranın üzerinde olacağı düşünülüyor. Yine son 4 yıla baktığımızda bir aracın 2015 ve 2018 yılları arasındaki trafik sigortası ve kasko maliyeti yaklaşık 460 lira arttı.







* Zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatlarında da artışlar oldu. Aynı zamanda tavan fiyat uygulaması da işe yaradı ve 2016-2017 yılları arasında düşüşler gerçekleşti.