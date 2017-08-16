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    Gaziosmanpaşa’da kurşunlama: 1’i polis 2 kişi hafif yaralı

    Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 06:45Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 06:45

    İstanbul Gaziosmanpaşa’da, daha önce kahvehane olarak kullanılan boş bir işyerine ateş açan kişi ya da kişilere müdahale etmek isteyen polis ile olayla ilgilisi olmayan sivil bir vatandaş silahla yaralandı. Şüpheli kişi ya da kişiler kaçarken, açılan ateş sonucu yaralanan komiser yardımcısı ve sivil vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

     

    Olay, Gaziosmanpaşa-Karlıtepe Mahallesi’nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Sokak’ta bulunan ve daha önce kahvehane olarak kullanılan boş bir dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerine ateş açtı. Silah seslerine uyanan sokak sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

    Bu sırada Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği’nde görevli olan ve ismi öğrenilemeyen bir komiser yardımcısı ise kaçan kişileri görünce ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli kişi ya da kişiler, kaçarken etrafa rast gelen ateş açtı. Açılan ateş sonucu komiser yardımcısı bacağından yaralanırken, o esnada sokakta olan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş da göğsünden hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdaheleyi olay yerinde yaptıktan sonra komiser yardımcısını ve sivil vatandaşı ambulanslarla Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı ve sivil vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

     Gaziosmanpaşa’da kurşunlama: 1’i polis 2 kişi hafif yaralı
    POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

    Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası Doğan Sokak ve Yıldıztabya Caddesine olay yeri şeridi çekerek araç ile yaya geçişine kapattı. Polis ekipleri sokak ve cadde üzerinde titiz bir çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Her ayrıntıyı inceleyen polis ekipleri, sokak ve cadde üzerinde güvenlik kamera görüntüsü de aradı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen Özel Harekat polislerinin de sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonrası cadde ve sokak araç ile yaya geçişine açılırken, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için de çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. 

    Gaziosmanpaşa’da kurşunlama: 1’i polis 2 kişi hafif yaralı

     

     

     

    Etiketler: Gaziosmanpaşa , kurşunlama , kahvehane
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