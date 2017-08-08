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    Gazinoda bir kadını dışarıyı çıkartmaya çalıştı, dehşet saçtı...

    DHA - Fotoğraf: Arşiv
    08 Ağustos 2017 - 06:53Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:06

    Mersin'in Mut İlçesi’nde 48 yaşındaki Mustafa G., av tüfeğiyle bastığı gazinoda işyeri sahibi 65 yaşındaki Hüseyin Sarı’yı öldürürken çalışan yabancı uyruklu 2 kadını yaraladı.

    Ortaköy Mahallesi’ndeki Hüseyin Sarı’ya ait eğlence yerine 07 GMA 79 plakalı hafif ticari aracıyla gelen Mustafa Gül, iddiaya göre gazinoda çalışan bir kadını zorla dışarı çıkarmak istedi

    Buna karşı çıkan Hüseyin Sarı’ya yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak öldüren Mustafa G., işyerinde çalıştıkları öne sürülen yabancı uyruklu Gulmira M. ve Melıka N.’yi de yaraladı.

    Yaralılar çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken başka bir araçla olay yerinden kaçan Mustafa G., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Gazino , kadın , asayiş
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