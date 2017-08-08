Gazinoda bir kadını dışarıyı çıkartmaya çalıştı, dehşet saçtı...

Ortaköy Mahallesi’ndeki Hüseyin Sarı’ya ait eğlence yerine 07 GMA 79 plakalı hafif ticari aracıyla gelen Mustafa Gül, iddiaya göre gazinoda çalışan bir kadını zorla dışarı çıkarmak istedi

Buna karşı çıkan Hüseyin Sarı’ya yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak öldüren Mustafa G., işyerinde çalıştıkları öne sürülen yabancı uyruklu Gulmira M. ve Melıka N.’yi de yaraladı.

Yaralılar çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken başka bir araçla olay yerinden kaçan Mustafa G., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.