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    Hürriyet >Gündem>'Gazinocular Kralı' Fahri Balcı hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

    'Gazinocular Kralı' Fahri Balcı hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

    Hüseyin TÜCCAR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
    16.09.2017 - 08:16 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 08:16

    BURSA’da 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Köşküm Gazinosu’nun sahibi 72 yaşındaki Fahri Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balcı’nın KOAH hastalığı tedavisi görürken üç gün önce beynindeki damarın tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı, dün sabah da fenalaşıp yaşamını yitirdiği bildirildi. Ailesi Balcı'nın organlarını bağışlama kararı aldı. 

    Bursa’da 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir KOAH hastalığı tedavisi görüyordu. Geçen salı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Köşküm Gazinosu’nun sahibi Fahri Balcı, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler’in eşi olan Balcı, dün sabah dokorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı’nın cenazesi bugün ikindide Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    Gazinocular Kralı Fahri Balcı hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye umut olduFahri Balcı’nın sahibi olduğu Köşküm Gazinosu’nda, Güngör Bayrak, Ankara’da çırılçıplak soyunan Gonca Uyanık, Kumkapı Davası kahramanları Gülten Kızılkaya ve Zeynep Uludağ ile "Kadınları dövmek gerekir" dedikten sonra kendisi dayak yiyen tiyatrocu Levent Oran, Ajdar ve son olarak da Yıldız Tilbe’yi sahneye çıkarmıştı

    Gazinocular Kralı Fahri Balcı hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye umut olduORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU

    Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Fahri Balcı'nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Ailenin de olumlu yanıt vermesi üzerine Balcı’nın karaciğer, 2 böbrek ve 2 korneası, uzman ekip tarafından operasyonla alındı. Karaciğer ve böbreklerden biri Bursa'da özel bir hastanede nakil bekleyen hastalara takılmak üzere gönderildi. Korneaların Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastalara nakledileceği, diğer böbrek için de uygun kişinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

    Aileye başsağlığı dileyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op.Dr. Nurhan Çelik, organ bağışında bulunarak 5 hastaya yeniden yaşama şansı verme ve kurtardıkları hayatlar adına teşekkür etti.

    Gazinocular Kralı Fahri Balcı hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

    Etiketler: Bursa , Fahri Balcı , Gazinocular Kralı , Zerrin Egeliler , Köşküm Gazinosu , organ bağışı
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