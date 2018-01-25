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    Gazinin ücretsiz kart isyanı

    İSTANBUL (İHA)
    25.01.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi. Gaziyi otobüsten indiren sürücü ardına bakmadan ilerlerlerken otobüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

    Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği dikkat çekiyor. Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Duruma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği görülüyor.

    Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye ‘Paran yoksa param yok de’ duyulan görüntülerde gazinin ise ‘benim hakkım var’ dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor. Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

    İETT’NİN SİTESİNDE ÜCRETSİZ

    Öte yandan çift katlı otobüs şoförü, gaziyi ücretsiz kartıyla otobüse bindirmezken, İETT’nin sitesinde çift katlı otobüslerle ilgili tarifenin yer aldığı bölümde hatlar ve ücretler sıralanıyor. Sayfadaki bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ne giden iki çift katlı otobüs bulunuyor. Bunlar 36L ve 36YM. Üç maddelik açıklamanın altında ise geçersiz ücretsiz kartlarla ilgili bilgi yer alıyor. Ücretsiz kartlarda şöyle sıralanıyor: PTT, Gazi ve Gazi Ailesi, Milli Sporcu, Vazife Malülü ve Ailesi, Sarı Basın, Şehit Eşi ve Ailesi, Dul ve Yetim.

    Gazinin ücretsiz kart isyanı

    Etiketler: iSTANBUL , ücretsiz kart , toplu taşıma , son dakika
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