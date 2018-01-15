Gazımız olmayabilir ama zekâmız var

Açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner de katıldı. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin hedeflerinden biri de ekonomi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Darbe başarılı olsa da olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmeye niyetli güçler hemen harekete geçtiler. Saldırının omurgasını her zamanki gibi döviz spekülasyonu oluşturuyordu. 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, ölüm kusan silahlarına eyvallah etmeyen Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da yine dimdik duruş sergiledi. Darbe gecesinden sonraki iki hafta içinde 20 milyar dolara yakın dövizi bozdurup Türk Lirası’na geçerek spekülatörlerin başına adeta bir yumruk gibi inen milletimiz saldırının ekonomik ayağını da çökertmiştir. İşte bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz. Uluslararası siyasetle uluslararası ekonominin madalyonun iki yüzü gibi birbiriyle yakın ilişkisini göz önüne aldığımızda her iki alanda da adeta arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz.”

ÜÇ ÇOCUK ŞART

Erdoğan, “Genç, dinamik bir nüfusumuz var, boşuna demiyorum ya en az üç tane çocuk diye. Onun için burada anneler, babalar lütfen tavsiyenizi buna göre yapın. En az üç çocuk, genç bir nesil en önemli zenginliktir. Bütün gücümüzü oradan alacağız. İnsanın içinde olmadığı ekonomi hiçbir zaman güç değildir. Bizim artık teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı ve üretici olma seviyesine çıkmamız gerekiyor” dedi.