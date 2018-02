Gazilerden Everest harekâtı

Önder Gültekin, Ömer Duran, 46 yaşındaki Koray Gürbüz ve 43 yaşındaki adaşı Koray Gürbüz hemen her dağcının hayali olan Everest Dağı’na haftanın altı günü, saatlerce antreman yaparak hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sponsorluk yaptığı, Genelkurmay Başkanlığı’nın da desteklediği tırmanış için gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Okulu’ndan beden eğitimi öğretmeni Yarbay Murat Erdoğan çalıştırıyor. Yarbay Erdoğan, her bir gazinin engeline göre özel antreman programı veriyor. Gazileri hazırlayan ekibin içinde ayrıca birer doktor, diyetisyen ve fizyoterapist de yer alıyor.



LOJİSTİK DESTEK DE GAZİLERDEN

Ekibe başka gaziler de lojistik destek veriyor. Kimi malzemeleri araştırıyor, kimi yazışmaları takip ediyor. Ekipte projeyi belgeselleştirmek ve tarihe geçirmek amacıyla bir kameraman da bulunuyor. Gaziler 4 Mart’ta Everest’e tırmanmaya başlayacak. Hedefleri 12 günlük tırmanış sonucunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü Yıl Dönümü’nde 4x6 metrelik Türk bayrağını 6 bin metrede açmak.



EKSİ 10 DERECEDE 8 SAAT YÜRÜYÜŞ

Tırmanışın fikir babası gazi Koray Gürbüz (46) astsubayken iki kez yaralandı. 1998’de Şırnak Karadağlar’daki ikinci yaralanmada bir böbreğini, dalağını, safra kesesini, sol kol dirseğini kaybetti. Parkurun zor olduğunun farkında olduklarını belirten Gürbüz, “Birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve yaklaşık 10 yıldır bu hayali yaşıyoruz. En büyük handikapımız yükseklik olacak. Oksijen almada sorun çıkıyormuş. Eksi 5-10 derecede, günde ortalama 6-8 saat yürüyeceğiz. Performansımız, gücümüz antremanlarla giderek gelişti. Everest deneyimi olan Tunç Fındık, Nasuh Mahruki gibi pek çok dağcıyla konuştuk, fikirlerini aldık” dedi.





Koray Gürbüz - Koray Gürbüz - Mesude Erşan - Ömer Duran - Önder Gültekin (Soldan sağa)



Ekip olarak Avrasya Maratonu ile Likya Yürüyüşü’ne katıldıklarını, Erciyes Dağı’na tırmandıklarını anlatan Gürbüz, “Antrenmanlarımız dayanıklılık üzerine kurulu. Tepe tırmanma çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl şubatta karlar altındaki Erciyes Dağı’na çıktık. Kontrollerimiz sürekli yapılıyor. Sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Aslında biz geçen yıl çıkmak istedik ancak sponsor ararken sezonu kaçırdık. Bu kez başaracağız” diye konuştu.



Tırmanışla “Bu ülkede gaziler de var” demek istediklerini anlatan Gürbüz, “Gaziler birbirini çok iyi anlıyor ve rehabilite ediyor. Tırmanışımızla gazilerin sesini duyurmak, her şeyi yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Aramızda 15-20 yıl hastanede yatan, 50’den fazla kez ameliyat olmak zorunda kalanlar var. Gazilerin emeğini, vatan toprağı için döktükleri kanı hatırlatmak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz” dedi.



DÜNE KADAR KOŞAMIYORDUM

Önder Gültekin 41 yaşında. Er olarak askerlik yaparken 1998 yılında Kuzey Irak’taki Hakurk’ta mayına basmış. Sağ diz altı ampute: “Antrenman için Babadağ’a da gittik. 4 gün boyunca, 16 kilometre yürüdük. Yürüdüğümü görmek arkadaşların da çok hoşuna gitti. Ondan sonra ben de inandım. ‘İnanırsan başaramayacağın hiçbir şey yok’ mesajını vermek istiyorum. Düne kadar koşamıyordum. Koşmak benim için büyük hevesti. İnanıyorum ki Türk bayrağını Everest’te biz de dalgalandırabiliriz.





KARARLIYIZ, ÇIKMADAN BIRAKMAYACAĞIZ: 43 yaşındaki Ömer Duran, piyade komando er olarak askerlik yaparken 1995’te Kuzey Irak’ta yaralanmış. Sol dizinde hareket kısıtlılığı ve bacağında 11 santimetrelik kısalık var: “Bu proje için, TSK Ampute Futbol Takımı’nın antrenör yardımcılığını bıraktım. İlk iki ay zordu ama artık rahatız. Kararlıyız, ne kadar sarp olursa olsun, çıkmadan bırakmayacağız.





AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'E SELAM

43 yaşındaki Koray Gürbüz, astsubayken 2005 yılında Hakkâri Çukurca’ya bağlı Uzundere’de yaralanmış. Sol bacağında hareket kısıtlılığı ve kısalık var. Koray Gürbüz şunları söyledi: “Komando tugayında görevliydim. Gazileri en iyi yine gaziler anlıyor. Bizim de hedefimiz şehit ve gazilerimizi bir kez daha anmak, Afrin’deki arkadaşlarımıza destek olmak. Onlara bir nebze olsun moral vermek istiyoruz. Gaziler büyük travmalar yaşıyor. Uzuvlarını kaybediyor. Kolay değil. Gazilere mesajımız, evde oturmasınlar, dışarı çıksınlar. Biz Everest tırmanışıyla onların hayallerini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sahilde yürümeyeceğimizin, kolay olmadığının farkındayız elbette. Ailelerimiz de en az bizim kadar heyecanlı. Afrin’deki Mehmetçik’e de selam olsun. Yüreğimiz onlarla.”