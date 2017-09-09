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    Gaziler için müjdeli haber

    AA
    09.09.2017 - 21:17 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 21:18

    Sağlık Uygulama Tebliği'nde (STU) yapılan değişiklikle gazilerin ortez ve protez bedelleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı.

    "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de
    yayımlandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğ sayesinde SGK ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında sözleşme yapılabilmesine imkan tanındı.

    Böylece merkez tarafından rapor edilip yine bu merkezce temin edilen ortez ve protezlerin bedelleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Ayrıca, gazilerin tedavileri nedeniyle iller arası sevklerde hastane basamak ve mesafe kuralı da kaldırıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, “Minnet borcumuzun asla ödenemeyeceği bilinciyle vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarına ilişkin elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: SGK , gaziler , Sağlık
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