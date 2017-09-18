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    Gaziler Günü'nde SİHA vurgusu

    ANKARA
    18.09.2017 - 20:50 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 20:51

    GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda son günlerde büyük tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı’yla (SİHA) sivillerin öldürülmesi konusundaki iddialara yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu.

    Mesajında, aralıksız sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları söyledi: “Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz. Şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize yakışır bir şekilde, masum tek bir vatandaşımıza, sivillere ve çevreye zarar vermeden sürdürdüğümüz operasyonlarla; son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlıyız.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , SİHA , iha
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