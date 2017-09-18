Gaziler Günü'nde SİHA vurgusu

Mesajında, aralıksız sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları söyledi: “Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz. Şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize yakışır bir şekilde, masum tek bir vatandaşımıza, sivillere ve çevreye zarar vermeden sürdürdüğümüz operasyonlarla; son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlıyız.”