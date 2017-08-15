Gaziantep’te tutuklu 2 gazeteci tahliye edildi

Gaziantep’te, geçen 2 Ağustos günüÿFETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan inşaat firması sahibinin örgüte ilişkin itiraflarının yer aldığı ifadelerini, gizlilik kararına rağmen bazı yerel gazeteler ile internet siteleri yayınladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’gizliliği ihlal’ ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 gazeteciden 2’si serbest bırakılırken, yerel gazete muhabiri Murat Güreş ile yerel internet sitesi çalışanı Furkan Gökşen aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklu gazetecilerin avukatı Önder Alkurt, bugün Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti de; suçun vasfı, mahiyeti ve delillerin toplanmış olmasını öngörerek Murat Güreş ile Furkan Gökşen’in tahliye edilerek tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.