MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Gaziantep’te tutuklu 2 gazeteci tahliye edildi

    Gaziantep’te tutuklu 2 gazeteci tahliye edildi

    DHA
    15 Ağustos 2017 - 19:10Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 19:10

    GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bir işadamının gizlilik kararı bulunan ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle 13 gün önce tutuklanan 2 yerel gazeteci, avukatlarının başvurusu üzerine tahliye edildi.

    Gaziantep’te, geçen 2 Ağustos günüÿFETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan inşaat firması sahibinin örgüte ilişkin itiraflarının yer aldığı ifadelerini, gizlilik kararına rağmen bazı yerel gazeteler ile internet siteleri yayınladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’gizliliği ihlal’ ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 gazeteciden 2’si serbest bırakılırken, yerel gazete muhabiri Murat Güreş ile yerel internet sitesi çalışanı Furkan Gökşen aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Tutuklu gazetecilerin avukatı Önder Alkurt, bugün Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti de; suçun vasfı, mahiyeti ve delillerin toplanmış olmasını öngörerek Murat Güreş ile Furkan Gökşen’in tahliye edilerek tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

    Etiketler: gaziantep , yerel gazeteci , fetö
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri