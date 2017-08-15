MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Gaziantep'te iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyor

    Gaziantep'te iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyor

    İHA
    15 Ağustos 2017 - 08:43Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:45

    Gaziantep'te yanan iplik fabrikası, geçen 12 saatin ardından kontrol altına alındı. Zaman zaman devam eden yangında, haber alınamayan fabrika sahibini arama çalışmaları devam ediyor.

    Gaziantep Baştarla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangını 12 saattir süren söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 araçla 110 itfaiye personelinin yanı sıra yaklaşık 100 fabrika işçisi kazma ve kürekle söndürme çalışmaları yürütüyor.

    Gaziantepte iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyorKayıp fabrika sahibini arama çalışmaları hızlandı

    Yaklaşık 15 saattir devam eden söndürme çalışmaları ile birlikte kayıp fabrika sahibi Tuncay Kara’yı da arama çalışmaları sürüyor.

    Gaziantepte iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyorSabahın ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma ekipleri, itfaiye ve fabrika işçileri, yangının söndürüldüğü bölgelerde arama çalışmalarını da yürütüyor.

    Gaziantepte iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyorArama ve kurtarma ekipleri kazma ve kürekleri ile pamuk ve ip balyalarının altına bakarken, iş makineleri yardımıyla enkaz altında da arama çalışmaları yürütülüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Tuncay Kara’ya ait herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

    Gaziantepte iplik fabrikasındaki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı, fabrika sahibine ulaşılamıyorFabrikadaki yangın kontrol altına alınmasına rağmen, söndürülen ip ve pamuk balyalarında zaman zaman meydana gelen parlamalara da anında müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: iplik fabrikası , yangın , Gaziantep , fabrika yangını , Tuncay Kara
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri